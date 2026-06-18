Diritti televisivi della serie A, al Como 38,6 milioni di euro

Il campionato 2025-2026, terminato con la conquista della Champions, si rivela ancora foriero di soddisfazioni per il bilancio del Como 1907. Con la partecipazione alla più importante coppa continentale si riceve una quota fissa di più di 18 milioni, con ricavi garantiti fra i 40 e i 50 milioni. Non solo: secondo Calcio e Finanza, nella ripartizione dei diritti televisivi italiani 2025-2926, il Como riceverà 38,6 milioni di euro: 22 da quota fissa e, tra le altre voci, 9,28 per la posizione finale in classifica.

E per adattare lo stadio alle esigenze della Uefa, proseguono celermente le opere di adattamento del Sinigaglia. In queste settimane sono andati avanti i lavori di allargamento del campo e stanno per terminare le opere di posa dei pali di fondazione, di fatto la base delle fondamenta del nuovo settore di curva dei sostenitori locali.

Sul fronte sportivo, si registra un gol storico per il Como. Martin Baturina ha segnato la rete del momentaneo 1-1 nella gara dei Mondiali fra la sua Croazia e l’Inghilterra. Gara poi vinta dai britannici per 4-2. Con questa realizzazione Baturina è il primo giocatore nella storia del Como a segnare in una sfida di Coppa del Mondo.

Sempre a proposito di giocatori biancoblù, Sergi Roberto ha salutato il Como. Il 34enne giocatore spagnolo lascia la formazione biancoblù dopo due stagioni in riva al Lario. Due anni in cui la sua esperienza è stata fondamentale per la crescita della squadra, neopromossa nel 2024, in Champions League nel 2026. Sergi Roberto ha scritto un sentito messaggio in cui ha ringraziato tutti e ha sottolineato di sentirsi orgoglioso per i risultati raggiunti.