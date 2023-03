“Una rotatoria in piazza Camerlata”. È la proposta di Acus Como, l’Associazione Comasca Utenti della Strada, già presentata all’attuale amministrazione comunale.

“Il ripristino di una rotatoria convenzionale in piazza Camerlata mantenendo invariate le direttrici aggiungerebbe vantaggi, diretti e indiretti, ai flussi di traffico dell’intero quadrante”, spiega Acus.

In particolare, aggiunge l’associazione, verrebbe agevolato il flusso di auto diretto da Como verso via Canturina, via Canturina, viadotto lavatoi, via Oltrecolle e parcheggio ferroviario.

Verrebbe inoltre ripristinata la possibilità di uscire da via Scalabrini su piazza Camerlata e migliorata la sicurezza degli attraversamenti pedonali a raso, dotati di semaforo a chiamata.

“Questi sono i vantaggi principali – continua Acus – cui debbono aggiungersi la riduzione dei percorsi, quindi la possibilità di incidenti, di traffico “nervoso” a causa di tragitti inutilmente allungati e, conseguentemente, la riduzione di tempi e di inquinamento, una maggiore sicurezza dei pedoni, una delimitazione maggiormente fruibile dell’area Bus ed un generale miglioramento di collegamenti alle zone di interscambio”.

Acus, per voce del presidente Mario Lavatelli, chiede quindi che venga realizzata una rotatoria sperimentale per valutarne l’impatto, esattamente come era stato fatto in piazza San Rocco, dove ora è stata ultimata una rotatoria definitiva.