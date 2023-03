Cinque milioni di euro per la provincia di Como per i progetti emblematici finanziati da Fondazione Cariplo. Il territorio lariano avrà a disposizione i fondi il prossimo anno, così come le province di Varese, Verbano Cusio Ossola e Brescia.

Fondazione Cariplo ha pubblicato il nuovo calendario. In base al documento, nei prossimi tre anni, pubblicherà i bandi per i cosiddetti “interventi emblematici” per il territorio. In questo ambito, Como in occasione del precedente bando aveva ottenuto i fondi per la riqualificazione di Villa Olmo.

Gli interventi

Il nuovo calendario è stato approvato dalla commissione centrale di beneficenza e dal consiglio di amministrazione di Fondazione Cariplo. “Si tratta di un piano importante – si legge in una nota – già realizzato più volte in passato, che consiste nella assegnazione di ingenti contributi a favore di iniziative da attuare sul territorio di ciascuna delle province di tradizionale riferimento, escluso il territorio della provincia di Milano”.

Fondazione Cariplo destinerà a ciascun territorio provinciale la somma di 5 milioni di euro, che sarà erogata per il sostegno di iniziative aventi le caratteristiche di interventi emblematici. “Sono progetti emblematici – sottolinea la Fondazione – perché di dimensioni significative, idonei a generare un positivo ed elevato impatto sulla qualità della vita e sulla promozione dello sviluppo culturale, economico e sociale del territorio di riferimento. Sono una delle modalità con cui la fondazione eroga contributi, oltre ai bandi tradizionali che ogni anno vengono lanciati su specifici temi”.

Il calendario

Nel 2024 sarà pubblicato il bando per le province di Como, Varese, Verbano Cusio Ossola e Brescia. Nel 2025 per Cremona, Novara, Lecco e Pavia. Infine nel 2026 per Bergamo, Sondrio, Mantova e Lodi.