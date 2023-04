Un uomo di 53 anni è stato accoltellato al torace a Mozzate, in via Cornaggia. L’uomo ferito è un camionista bulgaro. Dalle prime informazioni, sarebbe stato colpito da un collega. Sembra che i due, con altri autisti abbiano mangiato insieme nell’area di sosta dei mezzi pesanti. Dopo il pranzo, uno dei camionisti avrebbe impugnato poi un coltello. Non è chiaro se per un gioco degenerato o al culmine di una lite per futili motivi, l’uomo avrebbe colpito il 53enne al torace, ferendolo in maniera seria.

A dare l’allarme è stato uno dei camionisti presenti, che ha chiamato il numero unico di emergenza 112. A Mozzate per i soccorsi è intervenuto l’elicottero del 118, oltre ai carabinieri della compagnia di Cantù. Il ferito è stato portato all’ospedale di Varese e non sarebbe in pericolo di vita.

Il presunto aggressore è stato portato in caserma a Mozzate. Sequestrato anche il coltello. I carabinieri sono al lavoro per chiarire la dinamica del violento episodio