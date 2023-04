Le vie della città, la Lariana, la Regina, l’autostrada A9. Giornata all’insegna del traffico oggi a Como e su tutte le principali arterie stradali, molto frequentate anche da visitatori e turisti.

Nel capoluogo lariano si sono riversate migliaia di auto. Pieni i parcheggi e gli autosilo della convalle, con i posti sempre sostanzialmente esauriti già dal primo pomeriggio e code di vetture in attesa di uno spazio libero. Rallentamenti e code lungo il girone e nelle vie di accesso alla città. Caos e traffico anche per i lavori sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso.

Nel tratto tra il capoluogo e la dogana è ancora attivo lo scambio di carreggiata per gli interventi nella galleria San Fermo. Per tutta la giornata si sono registrate code e rallentamenti sull’autostrada, sia in direzione Svizzera sia verso Lainate. Inevitabili anche le ripercussioni sulla viabilità ordinaria per i veicoli in uscita dall’autostrada.

Lariana

Situazione complicata anche sulle strade del lago. File per gran parte della giornata sulla Lariana, in particolare in direzione Como. Veicoli a passo d’uomo per raggiungere la città, con tempi di percorrenza difficili da calcolare. Problemi poi anche una volta raggiunto il capoluogo, per trovare parcheggio quanto per percorrere le vie della convalle, intasate dalle auto.

Regina

Controlli potenziati sulla statale Regina, alle prese con numeri di veicoli da alta stagione in concomitanza con i cantieri della variante della Tremezzina. “Giovedì e venerdì abbiamo registrato rispettivamente 13mila e 15mila veicoli – spiega il comandante della polizia locale della Tremezzina Massimo Castelli – I controlli intensificati, con la presenza costante anche della polizia stradale hanno permesso di ridurre i disagi. Da ieri sono scattate anche le sanzioni per i mezzi pesanti che non rispettano l’ordinanza con limitazioni e fasce orarie”.

Numeri elevati anche oggi. “Penso si possa dire che è una Pasqua da tutto esaurito – continua Castelli – La situazione però sulla strada è sotto controllo. Nel fine settimana non ci sono i mezzi pesanti, ad eccezione degli autobus turistici e questo riduce le code e il rischio caos sulla Regina”.

Fino a mercoledì 12 aprile a Griante non sarà in funzione il semaforo in corrispondenza del cantiere della variante della Tremezzina. I lavori per la realizzazione del muro lato lago riprenderanno, con il ripristino del senso unico alternato regolato dal semaforo, dal 13 aprile.