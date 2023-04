Navigazione Laghi. Ponte di Pasqua da record per numero di presenze. Il tutto esaurito è stato registrato anche sul fronte della Navigazione Laghi. Nelle feste sono stati oltre 230mila passeggeri sui battelli e circa 12.400 i veicoli imbarcati. Poco meno della metà sul Lago di Como dove durante le festività pasquali sono stati 106mila passeggeri e 4500 veicoli imbarcati.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il Gestore Governativo Donato Liguori – fin dalla mia nomina ho voluto abbracciare la sfida della destagionalizzazione per far vivere i nostri meravigliosi laghi lungo tutto il corso dell’anno. Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro importante fatto di sinergia e collaborazione con tutto il territorio”.

Una Pasqua da tutto esaurito – come detto – anche sul Lago di Como con code e disagi per comaschi e turisti. “In questi giorni non sono mancate le criticità – ammette Nicola Oteri, direttore della Navigazione Lago di Como – sabato e domenica abbiamo inserito una barca in più, il Bisbino, per raccogliere gli utenti ai vari pontili del centro lago. E domenica il Concordia ha fatto qualche giro in più nel primo bacino, questo ci ha permesso, con fatica, di non andare in crisi”. Infine il direttore conclude annunciando una serie di valutazioni in corso, di cui si sta studiando la fattibilità, che saranno comunicate appena si troverà la giusta combinazione. Al vaglio, già portata avanti qualche sperimentazione, anche la richiesta arrivata dagli abbonati al servizio di una corsia preferenziale ai pontili principali.