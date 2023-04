A 537 anni dalla nascita di un illustre comasco, Paolo Giovio, la Pinacoteca civica di Como organizza, sabato 22 aprile, una visita guidata alla collezione degli Uomini Illustri di Paolo Giovio e un laboratorio per i più piccoli.

Nato a Como il 21 aprile 1486 in una famiglia importante della Como di fine ‘400, Giovio fu celebre in vita come letterato e storico, ma anche come viaggiatore e abilissimo collezionista. Sia di testi antichi e moderni che di opere d’arte. Giovio è noto per la sua fama di collezionista. Dal 1521 diede vita ad un’ampia collezione di ritratti raffiguranti gli uomini illustri del suo tempo e del passato.

La collezione, tramandata in parte da lontani eredi del Giovio, ha un’importanza storica di enorme valore.

È proprio in occasione del compleanno di Giovio che i Musei civici di Como celebrano l’illustre umanista con una serie di iniziative a lui dedicate. Nella giornata di sabato 22 aprile la Pinacoteca ospiterà, alle ore 16.30, la visita guidata “Ritratti svelati”. Nella stessa giornata, alle ore 15.00, la Pinacoteca accoglierà anche i più piccoli, proponendo ai bambini tra 6 e 10 anni il laboratorio “Ritrattami”.

Colombo: “Valorizzazione e promozione della collezione gioviana”

“Queste iniziative – dichiara l’assessore alla cultura Enrico Colombo – si inseriscono all’interno di un percorso di valorizzazione su Paolo Giovio e la sua collezione di ritratti. Percorso che la Pinacoteca ha iniziato nel 2020 e che ad oggi ha permesso di restaurare 9 ritratti dei depositi. Oltre che realizzare l’importante mostra del 2021 “Capolavori a confronto” in partnership con gli Uffizi. L’obiettivo di questo percorso è quello di una migliore conoscenza, valorizzazione e promozione della collezione gioviana, che rappresenta un unicum per la nostra città, dove nel ‘500, nella villa di Giovio in Borgovico, è nato il concetto moderno di “Museo”.