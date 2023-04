Sono in vendita i biglietti riservati al settore ospiti per la gara Como–Ascoli, in programma sabato 22 aprile alle ore 14:00 allo Stadio Sinigaglia.

I biglietti potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di venerdì 21 aprile sul circuito vivaticket e presso i rivenditori autorizzati, non sarà possibile l’acquisto il giorno della gara.

La società fa sapere che il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

L’acquisto del tagliando nel Settore Ospiti non sarà consentito alle persone nate nella provincia di Como.

Per i supporters ospiti che raggiungeranno Como provenienti da Milano, percorrere la A9 uscita Como centro direzione parcheggio Como Centro in via Colombo, a Como. Area di sosta gratuita con servizio navetta, corse fino alle ore 13:45. Garantito il rientro presso il parcheggio al termine della gara.

Per la tifoseria ospite che raggiungerà Como a bordo di treni Ferrovie dello Stato:

– Fermata Como San Giovanni distanza 600 metri dallo Stadio;

– Fermata Como Lago distanza 950 metri dallo Stadio.