Bivacco smantellato, droga sequestrata e due 23enni marocchini, risultati irregolari in Italia e senza fissa dimora, arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ il bilancio dei controlli eseguiti nei giorni scorsi nella zona boschiva di Inverigo, nei pressi di via Magni, dai carabinieri della stazione di Lurago d’Erba. Insieme con i militari degli squadroni eliportati “Calabria” e “Sicilia” con la collaborazione dei cinofili di Casatenovo.

I carabinieri hanno notato alcune vetture sospette parcheggiate e hanno assistito a uno scambio tra un’auto e l’altra. Ipotizzando che si trattasse di droga i militari hanno circondato l’area e si sono addentrati nella boscaglia. Hanno individuato due uomini in un bivacco che stavano cedendo sostanza stupefacente ad un uomo italiano. Vedendosi scoperti i due sono scappati, ma la fuga è durata poco. Raggiunti e bloccati mentre cercavano di disfarsi della droga e di altro materiale. L’immediata perquisizione nell’area del bivacco ha permesso di trovare 156 grammi di hashish avvolti in più involucri di cellophane. 40 grammi di eroina, 19 di cocaina, una presunta sostanza da taglio, oltre 2.600 euro in contanti. Denaro con ogni probabilità frutto dell’attività di spaccio. E poi ancora telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi.

I due – come detto – sono stati arrestati e trasferiti al carcere del Bassone di Como, mentre è scattata la segnalazione per l’acquirente. Il bivacco è stato smantellato e la droga sequestrata.