La strada provinciale Lariana è stata riaperta dopo la chiusura al traffico all’altezza di Nesso per la caduta di massi sulla sede stradale. L’allarme era scattato nella tarda serata di ieri, quando i massi sono caduti sulla carreggiata, fortunatamente in un momento in cui non c’erano persone né mezzi in transito.

La strada Lariana era stata chiusa in attesa degli accertamenti e della messa in sicurezza. Questa mattina sono intervenuti i tecnici incaricati per un sopralluogo nell’area in cui sono caduti i massi. Al termine degli accertamenti, la provinciale è stata riaperta al traffico. La circolazione è regolare.