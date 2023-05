Asilo Sant’Elia, nessuna soluzione per il progetto di recupero che dovrebbe portare alla riapertura della struttura di via Alciato, uno dei tesori del Razionalismo lariano, progettato da Giuseppe Terragni.

“Anche per la prossima annualità l’asilo resterà in condivisione con la scuola di via Viganò”, spiega il sindaco Alessandro Rapinese. Dall’estate del 2019 i bambini dell’asilo Sant’Elia – dopo una serie di sopralluoghi da parte dei tecnici comunali assieme alla dirigente scolastica Valentina Grohovaz in diversi edifici scolastici della città – sono stati trasferiti nella nell’Istituto di via Viganò, la scuola Primaria “Severino Gobbi”.

Dopo i restauri contestati, i lavori che avrebbero dovuto restituire l’asilo alla città sono rimasti in sospeso. Il cantiere è tuttora bloccato. “La scuola per essere riaperta, anche per valenza storica e artistica dell’edificio, ha bisogno di un investimento molto importante, che al momento non è nelle priorità dell’amministrazione”, chiarisce ancora il primo cittadino che ribadisce: “Nel breve periodo soluzioni non ci sono e anche per la prossima annualità la situazione resterà la medesima”.

In ogni caso il Comune prima di avviare il cantiere dovrà interfacciarsi con la Soprintendenza per stabilire un piano organico e risolvere al meglio tutti i problemi della struttura di via Alciato.