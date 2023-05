Scontro frontale tra due auto a Binago, morto un uomo di 40 anni residente in paese. Ferito gravemente un 38enne. Il drammatico schianto è avvenuto ieri sera alle 20.30 in via Como, nella zona dell’incrocio con Solbiate con Cagno. Accertamenti dei carabinieri di Olgiate Comasco per chiarire la dinamica dell’incidente.

Coinvolte una Fiat Tipo condotta da un 38enne albanese residente in provincia di Roma e una Smart sulla quale viaggiava il 40enne di Binago. Le due auto, per cause ancora da chiarire si sono scontrate frontalmente. Sembra che il 40enne stesse facendo una manovra di svolta, ma sono ancora in corso gli accertamenti.

Violentissimo l’impatto. Entrambi i conducenti hanno riportato gravi traumi e ferite. Sono intervenute due ambulanze e due automediche, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Olgiate Comasco. Il 40enne, estratto dalla macchina in condizioni disperate, è morto durante il trasporto d’urgenza in ospedale. Ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata il 38enne.

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Attesi anche gli esiti dei test sull’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti eseguiti sulle persone coinvolte.