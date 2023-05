Dai boschi dello spaccio, i carabinieri hanno esteso i controlli anche alle principali vie di accesso utilizzate da pusher e clienti. Nel fine settimana, le operazioni dei carabinieri della compagnia di Cantù nella zona di Inverigo sono sfociate nell’arresto di un 27enne e nel sequestro di più di 600 grammi di sostanze stupefacenti, oltre a denaro contante.

I carabinieri hanno effettuato i controlli con il supporto del personale degli squadroni carabinieri cacciatori Calabria e Puglia. A Inverigo, i militari dell’Arma hanno arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio un 27enne di origine straniera, irregolare in Italia e senza fissa dimora. L’uomo è stato sorpreso vicino a un bivacco nella zona compresa tra i parchi Pineta, Lura e Valle del Lambro. Ha provato a fuggire, ma è stato raggiunto e bloccato. E’ stato trovato in possesso di 9 grammi di hashish e 4 di cocaina, 60 euro in contanti, un telefono e materiale per il confezionamento delle dosi.

Nella stessa zona, i carabinieri hanno smantellato 5 bivacchi. Hanno sequestrato oltre 3.500 euro in contanti, 366 grammi di hashish, 164 di eroina e 101 di cocaina. Sequestrati anche un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi.

Durante i controlli sulle strade di accesso alle zone dello spaccio, i carabinieri del radiomobile di Cantù hanno anche denunciato per guida in stato di ebbrezza un 19enne svizzero. Fermato per un controllo, è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico più che doppio rispetto al limite consentito. I militari dell’Arma gli hanno ritirato la patente svizzera.