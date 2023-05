(ANSA) – TORINO, 26 MAG – Lo sceicco Mohammed bin Hamad Al Sharqi, principe ereditario di Fujairah, Emirati Arabi Uniti, ha inaugurato ad Abu Dhabi la nuova Casa della Filosofia ‘Philosophy House’ di Fujairah, alla presenza di Ali bin Tamim, presidente del Centro di Lingua Araba di Abu Dhabi, e di rappresentanti di istituzioni culturali e accademiche nazionali e internazionali, tra cui filosofi arabi e stranieri rappresentanti di Istituti internazionali di filosofia riconosciuti dall’Unesco e di diverse università, anche italiane. Lo sceicco ha sottolineato come "le scienze umanistiche e la filosofia contribuiscano ad arricchire la mente, a comprendere il presente e il futuro, analizzare i fenomeni sociali e mettere in luce i valori che rafforzano la consapevolezza dell’uomo e la sua essenza". Il progetto, ha spiegato, rappresenta un ulteriore tassello della volontà di promuovere nel suo Paese una forte apertura intellettuale in collaborazione con le massime istituzioni accademiche e della ricerca del mondo. Ahmed Barquawi, decano della Casa della Filosofia e il direttore Ahmed Al Samahi hanno espresso il desiderio che la Casa possa diventare "un centro di riferimento per le capitali della filosofia di tutto il mondo" e hanno annunciato la pubblicazione del Dizionario filosofico di Fujairah, il primo di questo genere in arabo. Una particolare attenzione – è stato spiegato – sarà dedicata anche ai bambini e ai più giovani con libri di filosofia pensati per loro. Al suo interno anche l’auditorium Kandiy, dotato delle più recenti e avanzate tecnologie, la Biblioteca Filosofica Barquawi, che conterrà 50.000 libri filosofici, un centro per bambini con un teatro completamente attrezzato e il Museo della Casa della Filosofia. (ANSA).