(ANSA) – ROMA, 26 MAG – Nelle prossime ore il maltempo, che negli ultimi giorni ha colpito il Centro-Nord, scivolerà lentamente verso il Sud portando forti piogge tra Campania, Calabria e Basilicata. Fino al Ponte del 2 giugno la situazione sarà tipicamente tardo-primaverile, con mattinate soleggiate e pomeriggi con temporali. Sono le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. "Per quanto riguarda il Centro-Nord – aggiunge – le piogge degli ultimi due giorni hanno purtroppo causato ancora danni, ma hanno alleviato anche la siccità del Piemonte con un bel sollievo per l’agricoltura. Negli ultimi giorni è tornata poi la neve sulle Alpi, importantissima per i deflussi idrici in vista dell’estate". Nelle prossime ore, dice Sanò, le piogge raggiungeranno in particolare il basso Tirreno, anche se non mancheranno isolati temporali a ridosso dei rilievi su gran parte del Paese, in serata il veloce transito di aria più fresca da est verso ovest porterà qualche acquazzone tra Veneto e Lombardia. "Una situazione tutt’altro che stabile – spiega – ma decisamente più soleggiata rispetto agli ultimi giorni, specie al Centro-Nord. Nel weekend, poi, il tempo migliorerà anche al Sud complice l’ulteriore espansione dell’anticiclone di Londra: in pratica parliamo dell’anticiclone delle Azzorre in trasferta molto a Nord, verso l’Inghilterra, e si tratta dello stesso Anticiclone Zèfiro che ci aveva protetti ad inizio settimana. Adesso Zèfiro si espanderà di nuovo verso l’Italia con la sua alta pressione e per fortuna non avrà connotati africani come lo scorso anno". "Sia nel weekend che fino al Ponte del 2 giugno la situazione sarà tipicamente tardo-primaverile e non con caldo africano: avremo mattinate soleggiate, pomeriggi con frequenti temporali specie a ridosso dei rilievi e temperature intorno ai 30 gradi, ma senza eccessi africani", ribadisce Sanò. (ANSA).