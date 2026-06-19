Autisti indisciplinati, a Como 235 multe al giorno. In un anno quasi 86mila multe in città

Telecamere, avvisi lasciati sul parabrezza, verbali contestati direttamente agli automobilisti. Complessivamente, una montagna di quasi 86mila multe in un anno per violazioni al Codice della Strada, una media di 235 al giorno a Como. Dati diffusi oggi, in occasione della festa per il 157esimo anniversario di fondazione della polizia locale.

Solo una delle attività degli agenti, che richiede comunque un’attenzione e un impegno costante. Rispetto delle regole che è anche sicurezza e prevenzione di situazioni di rischio, come nel caso dei 69 casi accertati di guida in stato di ebbrezza e dei 5 sotto l’effetto di droga, oltre ai 30 accertamenti di guida senza patente.

Gli avvisi di violazione, le multe lasciate sul parabrezza dei veicoli, in particolare in divieto di sosta, sono stati nell’ultimo anno 35.062, ai quali si aggiungono i 27.141 degli operatori di Csu. Le telecamere ai varchi della Zona a Traffico Limitato della città hanno permesso la contestazione di 17.004 violazioni in 365 giorni. Sono infine 6.552 le multe che gli agenti hanno contestato direttamente agli automobilisti dopo averli fermati sulle strade della città.