Variante della Tremezzina, qualcosa si muove. L’attesa riunione slitta al 9 luglio

Variante della Tremezzina, qualcosa si muove. Ma i tempi fanno presagire ulteriori slittamenti in avanti. Finalmente c’è la data per Il Tavolo regia di cantiere che tornerà a riunirsi il prossimo 9 luglio a Menaggio. L’incontro a cui siedono sindaci, istituzioni, impresa che si è aggiudicata il maxi appalto e Anas, si attendeva ormai da tempo inizialmente era previsto per la metà di maggio.

Intanto i lavori vanno avanti, purtroppo non spediti, e gli operai sono tornati operativi e così i camion diretti sul cantiere a Colonno ma anche a Griante. Risposte certe però ancora non ce ne sono e quel che si attende di capire ormai da mesi è quando arriverà il nuovo cronoprogramma per definire l’orizzonte temporale del cantiere. Tutto dipenderà dagli studi fatti per capire se l’ipotesi dei lavori 7 giorni su 7 può reggere. Ipotesi che con la stagione turistica avviata sembra impraticabile.

L’attenzione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è alta, come conferma lo stesso ministro Matteo Salvini ogni volta che arriva in provincia di Como. Ma avere una scansione temporale dei prossimi anni con le lavorazioni da portare avanti è una richiesta legittima di chi vive e lavora nei paesi affacciati sul lago per capire la convivenza con il maxi intervento.

La prossima data da segnare è, dunque, quella del 9 luglio. Ad essere ottimisti, sperando cioè che dalla riunione arrivino le tanto attese risposte, è facile prevedere che l’eventuale accelerazione possa arrivare a settembre o addirittura a ottobre quando si avrà alle spalle il boom della stagione turistica.