“Gli inascoltati”, il giornalista Diego Minonzio presenta il suo romanzo a Como

Diego Minonzio, direttore de La Provincia di Como, di Lecco e di Sondrio e di Unica Tv, esordisce nella narrativa con il romanzo “Gli inascoltati”, pubblicato da Polidoro Editore, da oggi nelle librerie e presentato nel pomeriggio alla Feltrinelli di Como.

Un romanzo che intreccia memoria personale, critica del potere mediatico e riflessione sul senso dell’ambizione, raccontando il lato più umano e doloroso del successo. Il libro mette anche in discussione il mito delle “grandi notizie” e della centralità dell’informazione.

La presentazione di oggi costituiva l’ultimo degli appuntamenti in calendario di “Parolario Off”.