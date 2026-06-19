Il “Meeting dei Grest”: duemila ragazzi e 15 oratori insieme a Villa Erba

L’ex Galoppatoio di Villa Erba, a Cernobbio, ha ospitato oggi la quarta edizione del “Meeting dei Grest”, appuntamento che ha riunito duemila persone tra bambini, ragazzi, adolescenti, educatori e volontari provenienti dagli oratori del vicariato di Como e da alcune realtà del territorio. Un evento cresciuto anno dopo anno, fino a diventare una delle esperienze più significative dell’estate oratoriana comasca. Sono quindici gli oratori coinvolti, dalle comunità cittadine a quelle del lago.

Questa mattina la messa presieduta dal vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni. A seguire, le attività, i laboratori e i momenti di animazione, culminati nel pomeriggio con 38 stand ispirati al mondo del luna park, ideati e gestiti dagli stessi oratori. Giochi, sfide e percorsi pensati per coinvolgere bambini e ragazzi in un clima di festa, amicizia e collaborazione. Tra i momenti più attesi, la testimonianza dei frati francescani di Milano, chiamati a rispondere a una domanda tanto semplice quanto provocatoria: «Perché san Francesco è ancora vivo?». Un interrogativo che sta accompagnando i giovani alla scoperta dell’attualità del santo di Assisi, figura scelta come riferimento del Grest 2026, attraverso temi come fraternità, pace, semplicità e attenzione verso gli altri.