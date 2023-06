(ANSA) – TRIESTE, 07 GIU – "Un nuovo modo di produrre energia, energia sicura, che non produce scorie e che, se tutto funzionasse, rivoluzionerebbe l’approvvigionamento energetico del nostro Paese e di tutto il mondo". Così il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga dagli Stati Uniti, dove è in missione da ieri, ha definito il progetto al quale sta lavorando proprio negli Usa, definisce il progetto cui sta lavorando una start up in cui l’Eni ha una partecipazione del 20 per cento. Fedriga visiterà proprio la start up nel corso della missione negli Stati Uniti. "E’ una sfida della ricerca, è una sfida per il futuro nella quale mi auguro che anche in questo caso il nostro Paese possa essere protagonista esattamente come lo è Eni", ha commentato il Presidente della Regione. (ANSA).