Controlli della finanza, arrestato un turco che aveva nascosto la droga nelle mutande

Droga negli slip e a casa, arrestato dalla guardia di finanza un immigrato originario della Turchia, fermato a Porlezza per un controllo. Viaggiava su un’auto condotta da una donna della zona. Il fiuto del cane antidroga Anima ha subito scoperto quasi 5 grammi di cocaina e 9 di marijuana, nascosti nelle mutande. I controlli a casa dell’uomo, a Porlezza, hanno permesso di sequestrare ulteriori 9 grammi di marijuana e 45.000 euro nascosti in un’intercapedine ricavata dietro al il frigorifero. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.