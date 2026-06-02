Festa della Repubblica a Como: niente paracadutisti causa maltempo, la diretta di Etv dalle 10.40

Il maltempo porta un ulteriore cambio di programma nelle celebrazioni della Festa della Repubblica. La parte iniziale della cerimonia prevista in piazza Cavour a Como con il lancio del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” è saltato. Per cui l’evento inizierà direttamente alle 11 al Teatro Sociale dove sono previsti gli interventi delle autorità e la consegna delle onorificenze.

Anche la diretta televisiva su Etv slitta alle 10.40. In studio il professor Lino Panzeri, docente di Diritto costituzionale all’università dell’Insubria.

A seguire il “Pranzo Repubblicano”, inizialmente previsto lungo la centrale via Volta, avrà luogo, a partire dalle 12.45, all’Hangar dell’Aero Club di Como.

Per agevolare l’accesso è stata prevista la disponibilità di navette da parte di ASF, con partenza dalla fermata del Teatro, a partire dalle 12.15.

Tra le certezze della giornata: l’apertura straordinaria di Palazzo Terragni (con visite guidate dalle 12).

Inevitabilmente poi hanno subito delle modifiche anche altre attività previste per la giornata. Saltano i laboratori creativi per i più piccoli sotto al Broletto, le simulazioni previste da parte delle Forze dell’Ordine saranno valutate in base all’evoluzione delle precipitazioni. In mattinata – spiegano dal Comune di Como – resta confermato il Pullman azzurro della polizia in piazza Perretta. Mentre sono stati spostati al pomeriggio dalle 15 a Palazzo Cernezzi (in sala giunta, sala capigruppo e nell’aula del Consiglio) dei momenti di incontro tra forze dell’ordine e bambini. Al pomeriggio l’esibizione delle band giovanili “Como Youth Sound” da piazza Cavour si sposta al Sociale. La Festa dello Sport viene ridimensionata ad una sfilata alle 18 da parte delle associazioni che partirà dai giardini a lago – parte alta del cannocchiale di viale Marconi fino al Sinigaglia. Stadio che vede, al momento, la conferma del grande concerto di Sayf, Samuray Jay e Rkomi.