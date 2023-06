Pulizia del Lago di Como. Questa mattina l’amministrazione provinciale ha consegnato due nuovi battelli spazzino all’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori. La cerimonia ufficiale al porto di Gera Lario, alla presenza del presidente dell’Autorità di Bacino Luigi Lusardi, del presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca e del sindaco di Gera Lario Oscar Mella.

“Noi abbiamo già altri battelli più grandi dati dalla Provincia in comodato all’Autorità di Bacino, che è l’Ente che segue le operazioni di pulizia in tutto il lago – ha dichiarato Lusardi – Con questi due battelli più piccoli, più agevoli, riusciremo a entrare in porti più piccoli, più agevoli, riusciremo a entrare in porti come questo per poterlo pulire degnamente. Sarà un supporto aggiuntivo per avere un lago sempre più pulito nell’immediatezza di calamità particolari”.