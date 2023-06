Lavori in via Napoleona a Como, rinviati a causa del maltempo sono stati riprogrammati gli interventi sull’importante arteria cittadina. Si tratta di lavori di asfaltatura che verranno svolti durante le ore notturne. Gli interventi scatteranno a partire da lunedì 19 giugno fino al 30 del mese, in orario notturno quindi dalle 20 alle 6.

Con i lavori scatteranno anche una serie di modifiche alla viabilità cittadina: la chiusura al traffico veicolare di Via Napoleona in direzione sud (verso Piazzale Camerlata) per tutte le categorie di veicoli, il cui transito sarà regolato da movieri. Le auto dirette a Camerlata saranno deviate in via Teresa Rimoldi all’altezza di piazza San Rocco, mentre in direzione opposta potranno transitare regolarmente. Inoltre verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nell’area vicino all’ex ospedale Sant’Anna e nel tratto compreso tra piazza Camerlata e via Turati.