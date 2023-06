Festa d’Estate nel parco, appuntamento domani alle 19.30 al castello di Casiglio in via Cesare Cantù 21 a Erba.

In programma concerto e cena organizzata dal Circolo Culturale “Pirandello” di Como.



Norberto Noferini al violino e Donato D’Antonio alla chitarra classica proporranno brani di Paganini, Corelli, Piazzolla e Bartok. Il duo composto da Noferini e D’Antonio si è costituito in occasione di un concerto per Suoni dell’Appennino nel settembre del 2007 e da allora si sono esibiti in numerosi eventi musicali, festival e rassegne in Italia e all’estero.