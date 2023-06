Basket, è iniziato questa settimana il raduno della Nazionale Under 20 di coach Alessandro Magro a Calalzo di Cadore, in provincia di Belluno, in preparazione al prossimo Europeo di categoria, che si terrà in Grecia dall’8 al 16 luglio. L’Italia è stata sorteggiata nel Girone A insieme a Israele, Turchia e Belgio.

Tra i 16 convocati c’è il biancoblù Nicola Berdini «È bellissimo giocare per la maglia azzurra, – commenta il play canturino – ci stiamo allenando con intensità con coach Magro e il suo staff. Prima di partire per la Grecia giocheremo delle amichevoli con squadre di altissimo livello che saranno un ottimo banco di prova in vista dell’Europeo».

A disposizione di coach Magro come riserva a casa anche l’ala Gabriele Tarallo, classe 2004 del Progetto Giovani Cantù.

Il programma degli azzurri prevede una serie di allenamenti fino a giovedì 22 giugno. Dal 23 al 25 giugno, l’Italia parteciperà al torneo internazionale “V. De Silvestro – B. Meneghin” con Grecia, Germania e Slovenia.

Mentre Riccardo Greppi del Progetto Giovani Cantù è stato convocato nella Nazionale Under 18 di coach Andrea Capobianco. Il raduno inizierà giovedì 22 giugno a Potenza. L’Italia scenderà sul parquet del PalaPergola per il “Torneo Internazionale”, in programma dal 30 giugno al 2 luglio, contro Repubblica Ceca, Germania e Slovenia.

Greppi ha partecipato a diversi allenamenti con la prima squadra dando il proprio contributo alla formazione biancoblù.