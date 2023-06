Il saluto tra compagni fuori da scuola, chi stempera la tensione con una battuta e chi non riesce a nasconderla. Con il vocabolario sotto al braccio sono entrati e hanno preso posto per iniziare l’esame di Stato. 3.689 i maturandi comaschi alle prese con il tema di italiano. Pochi minuti dopo le 8.30 svelata la chiave ministeriale per scoprire le 7 tracce. Per l’analisi del testo ci sono Alberto Moravia con un brano tratto da “Gli Indifferenti” e, per la poesia, Salvatore Quasimodo con “Alla nuova luna” che fa parte della raccolta “La terra impareggiabile”.

Tra le proposte del testo argomentativo c’è il libro-testamento di Piero Angela, “le Dieci cose che ho imparato”. Tra le tracce anche Oriana Fallaci “Intervista con la storia” e “L’idea di nazione” con un testo tratto da Federico Chabod. Proposta come traccia di attualità la lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all’ex ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, in cui in periodo di pandemia si invitava il governo a reintrodurre le prove scritte alla Maturità. Poi c’è il brano “Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp” del giornalista Marco Belpoliti, pubblicato su La Repubblica.

L’esame quest’anno torna totalmente all’epoca pre Covid. Stamattina agli studenti arriva l’in bocca al lupo anche della premier Giorgia Meloni: “Quello che succede oggi ve lo ricorderete per tutta la vita, affrontatelo a testa alta”.



Dopo il tema d’italiano domani sarà la volta della prova d’indirizzo, diversa da scuola a scuola. Poi si passerà all’orale. La votazione sarà espressa in centesimi. Il credito scolastico pesa 40 punti, i restanti 60 sono divisi 20 punti per prova.