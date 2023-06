Regina. Bus e mezzi pesanti sulla Regina, firmata nella tarda serata di ieri l’ordinanza anti traffico che scatterà da lunedì 3 luglio e rimarrà in vigore fino al 4 novembre. Stop ai mezzi pesanti fino alle 21 e senso unico per i pullman turistici tra Colonno-Ossuccio. Il percorso alternativo è stato individuato attraverso la statale 36 passando per Lecco. Di fatto quindi potranno transitare solo in salita, mentre per il rientro è previsto il giro del lago.

Le limitazioni maggiori interesseranno i mezzi pesanti, soprattutto i veicoli superiori agli 11 metri di lunghezza, che potranno transitare sulla Regina soltanto durante le ore notturne.

A partire infatti dal 3 luglio scatterà il divieto di transito sulla statale 340 sia in direzione Menaggio sia in direzione Como – dalle 6:30 alle 21 – per i mezzi superiori agli 11 metri, eccetto gli autobus di trasporto pubblico. Stop dalle 14 alle 19:30 anche ai mezzi superiori ai 9 metri di lunghezza. Divieto che sarà applicato agli stessi veicoli in direzione Como ma dalle 6:30 e 14:00.

Nelle dodici pagine di ordinanza, a firma dell’ingegner Nicola Prisco, vengono indicate anche le deroghe al documento, nelle quali rientrano i veicoli appartenenti ad aziende che hanno la sede legale ed operati nei comuni di Colonno, Sala Comacina e Tremezzina e i veicoli che effettuano lavori per conto di Anas, quindi i mezzi da cantiere impegnati nella realizzazione della variante.

La richiesta di provvedimenti drastici per ridurre il problema del traffico è stata avanzata in modo pressoché unanime dal territorio. Inoltre dal primo giugno è operativo il presidio fisso della polizia stradale a Tremezzina. Attivato anche il servizio degli osservatori del traffico, dal lunedì al venerdì, per evitare per quanto possibile ingorghi nelle strettoie.