Intervento dell’elisoccorso questa mattina a Lasnigo per un incidente che ha coinvolto un motociclista di 38 anni. Per cause ancora da chiarire, mentre percorreva la via provinciale, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo a terra. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente.

Per i soccorsi è intervenuta l’ambulanza del Sos di Canzo ed è stato poi chiesto l’invio dell’elicottero del 118. Il motociclista è stato caricato a bordo del velivolo e trasportato all’ospedale di Lecco. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.