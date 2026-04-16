Dalla Svizzera a Como carichi di eroina e cocaina, arrestati due nigeriani

Entravano in Italia dalla Svizzera su un’auto a noleggio sulla quale avevano nascosto eroina e cocaina. Fermati ieri sera dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Como, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 30enne e un 33enne, entrambi di origine nigeriana.

I militari dell’Arma hanno fermato i due per un controllo dopo che avevano oltrepassato la dogana autostradale di Como Brogeda. Nel corso della perquisizione dell’auto, i carabinieri hanno scoperto 1,1 chilogrammi di eroina, suddivisa in 83 ovuli oltre a ulteriori involucri; circa 800 grammi di cocaina, suddivisa in 13 ovuli e altri frammenti. Scoperti e sequestrati anche 500 euro in contanti e tre telefoni cellulari.

I due nigeriani sono stati portati in carcere al Bassone, in attesa dell’interrogatorio.