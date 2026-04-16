Droga spedita con i corrieri, blitz della finanza con i cani. Sequestri e un arresto

Droga ordinata tramite i comuni corrieri, spedita e consegnata come uno qualsiasi tra i pacchi che vengono recapitati a migliaia ogni giorno. Un nuovo sistema che non sfugge ai controlli della guardia di finanza di Como. Con l’aiuto del fiuto dei cani specializzati per trovare le sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi le fiamme gialle di Ponte Chiasso hanno scoperto e sequestrato complessivamente più di un chilogrammo di hashish. Arrestato un 25enne di Mariano Comense.

Le organizzazioni criminali, come accertato dai finanzieri, utilizzano anche società di logistica per trasferire le partite di stupefacenti. Durante un servizio di controllo nella zona di vigilanza doganale, i militari delle fiamme gialle del gruppo di Ponte Chiasso hanno controllato a Olgiate Comasco un 24enne di Rodero che aveva appena prelevato un pacco da uno smart locker di una società di spedizioni. Il giovane è apparso nervoso ai finanzieri e ha dato risposte contraddittorie sui motivi del ritiro del pacco, che formalmente era indirizzato a un destinatario diverso. Il cane antidroga Anima ha subito fiutato la droga e nel pacco infatti era contenuto un panetto di hashish del peso di 50 grammi e una sigaretta elettronica contenente olio di cannabis. Il 24enne è stato denunciato a piede libero per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Sospettando ulteriori spedizioni analoghe, le fiamme gialle sono intervenute in un hub di logistica con i cani Aran, Arc e Alpha stripes C4. Il fiuto dei finanzieri a quattro zampe, tra le centinaia di pacchi presenti ha scovato una voluminosa scatola contenente 10 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre un chilogrammo. Destinatario era un 25enne di Mariano Comense già sottoposto a libertà vigilata e fino al 2022 beneficiario del reddito di cittadinanza.

I finanzieri, fingendosi corrieri hanno portato il pacco al 25enne che, aperto il contenitore, ha detto di non aver fatto quell’ordine ma di aver comprato magliette su un canale Telegram. Una versione non ritenuta credibile dalle fiamme gialle, che in casa hanno trovato anche ulteriori 4 grammi di hashish e un bilancino. Il giovane è stato arresto per traffico di stupefacenti e portato in carcere al Bassone.