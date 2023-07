Lago Ceresio. Un viaggio in battello sul Lago Ceresio che inizia a Gandria per poi spingersi verso Valsolda, Porlezza e Osteno. Un lento scorrere delle ore ammirando il paesaggio e la natura. Per l’estate torna il Porlezza Tour, il progetto è firmato dalla Società Navigazione del Lago di Lugano e realizzato in collaborazione con l’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla.

Dal 2 luglio al 3 settembre, ogni domenica, in programma tre corse che toccheranno le località che si affacciano sul bacino nord del Ceresio: Gandria, Oria, San Mamete, Porlezza, e Osteno.

A partire da oggi la prima corsa dell’estate che, quest’anno, ha previsto nell’itinerario una sosta a Gandria, un elegante borgo con le case colorate a picco sul lago e i locali tipici lungo le strette vie in ciottoli. Lungo la costa italiana, sarà possibile scendere a Oria, nel paese di Valsolda, a poca distanza da Villa Fogazzaro Roi. La villa, bene di proprietà del FAI in cui visse Antonio Fogazzaro, è un viaggio romantico per scoprire quel “Piccolo Mondo Antico”, tra stanze raffinate e un idilliaco giardino.

Il tour consente inoltre soste anche ai pittoreschi borghi di San Mamete, Claino e Oria.