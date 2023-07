Nuovo palazzetto di Cantù: l’amministrazione provinciale avvia la gara per realizzare il progetto. L’obiettivo è di veder avviare il cantiere della Casa del Basket al più presto. Più di 5mila posti a sedere, arena sportiva polifunzionale e tribune, campo di allenamento, spogliatoi e locali accessori. E ancora uffici amministrativi delle società, spazi commerciali, biglietteria e parcheggi. L’investimento totale ammonta a 50 milioni e mezzo di euro. Di questi la maggior parte, circa 40 milioni, a carico di chi costruirà il palasport mentre il contributo pubblico sarà di 11 milioni (4 da Regione Lombardia e altri 7 dal Comune di Cantù).

Il sindaco Galbiati: “Auspichiamo l’inizio dei lavori nel più breve tempo possibile”

“La nuova arena è la prima grande operazione su area pubblica in Italia che ha ottenuto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai sensi della legge sugli impianti sportivi, il parere positivo del Coni e della Conferenza dei servizi – ha spiegato il sindaco di Cantù, Alice Galbiati – Attendiamo fiduciosi l’esito della procedura di gara auspicando l’inizio dei lavori nel più breve tempo possibile”. Il progetto, è noto, nasce dall’esigenza della squadra, di dotarsi di un impianto adeguato per le partite interne. L’arena sarà costruita in Corso Europa sulle ceneri del vecchio palazzetto. Area che oggi versa in stato di abbandono e di degrado.

Passo in avanti in attesa dei prossimi passaggi

“Guardiamo con ottimismo agli importanti passaggi previsti nei prossimi mesi – sottolinea Roberto Allievi, presidente della Pallacanestro Cantù – la nuova arena rappresenta uno snodo fondamentale per il futuro non solo per riabbracciare la totalità del proprio pubblico ma anche per sviluppare un nuovo modello di sport business”.

“Questo progetto rappresenta un passo avanti nel potenziamento delle infrastrutture sportive del territorio e nel sostegno delle attività agonistiche di alto livello. Un investimento per il futuro”. Chiude Fiorenzo Bongiasca, presidente della Provincia di Como.