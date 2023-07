Truffe iniziate tramite un messaggio sullo smartphone: in pochi giorni a Tremezzina sono stati segnalati tre raggiri riusciti e uno sfumato per un soffio.

A dare il via al primo imbroglio, un SMS arrivato in coda agli altri all’interno della chat della banca, che segnalava ai malcapitati un tentativo di frode e li invitava a cliccare sul link presente nel messaggio.

Una volta compiuta l’operazione, sul cellulare si apriva una home page falsa ma identica a quella della banca. Appena inseriti i codici di accesso, le vittime ricevevano una chiamata di un falso servizio anti frode che li invitava a dare loro altri dati di accesso e li “assisteva” nel trasferire il capitale presente su un conto differente e spacciato per più sicuro.

In pochi giorni due persone sono state derubate di 9 e 11 mila euro. Un altro tentativo di frode, invece, è stato sventato dalla vittima che, arrivata a metà procedura, ha intuito il pericolo, riagganciato immediatamente e allertato la banca e i carabinieri.

In un altro caso, una donna è stata raggirata dopo aver ricevuto un messaggio da un numero sconosciuto in cui una persona si spacciava per la figlia, sosteneva di aver problemi con il telefono e di aver bisogno di un aiuto economico immediato. La donna ha quindi prelevato mille euro e li ha inviati sul conto indicato tramite un apposito servizio di money transfer, salvo poi accorgersi del raggiro.

I carabinieri del comune di Tremezzina, che stanno indagando, invitano i cittadini a prestare particolare attenzione a questi messaggi, anche e soprattutto nel caso in cui contengano informazioni dettagliate come nomi di persone care, e a contattarli per qualsiasi dubbio prima di effettuare qualsiasi operazione.

I carabinieri invitano inoltre la popolazione a prestare particolare attenzione anche a chi si dovesse presentare alla porta di casa spacciandosi per personale dei fornitori di luce e gas. Anche in questo caso, gli agenti si sono resi disponibili a rispondere a tutti i cittadini che li contatteranno per cercare di evitare il ripetersi di sgradevoli e pericolose situazioni.