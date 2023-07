Incidente tra auto e moto in via Oltrecolle, traffico bloccato. Incidente tra auto e moto in via Oltrecolle. E’ accaduto intorno alle 11.30. Sul luogo sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco della sede di via Valleggio a Como e i soccorsi. Il motociclista nell’impatto è rimasto incastrato sotto l’auto.

Presenti anche i carabinieri di Como per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Per permettere le operazioni di salvataggio e messa in sicurezza dell’area il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi.