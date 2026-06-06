Donna derubata del bancomat a Como, 45enne arrestato dalla polizia

Furto di un bancomat, arrestato dalla polizia un 45enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo avrebbe infastidito una donna che stava effettuando un prelievo allo sportello di via Cesare Cantù. La vittima, dopo aver preso il denaro, si è accorta che la carta era rimasta bloccata e si è allontanata per chiedere assistenza. Al suo ritorno si è accorta che la carta era stata prelevata dalla fessura dello sportello dal 45enne. Alla richiesta di spiegazioni, il ladro ha tentato di scappare, ma è stato bloccato da un commerciante della zona intervenuto dopo aver sentito le richieste di aiuto della donna. E’ intervenuta la polizia, che ha identificato e perquisito l’uomo, portato in questura e arrestato per furto aggravato.