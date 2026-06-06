Canobbio, incidente mortale poco dopo la mezzanotte

Incidente mortale, questa notte, nel Luganese, nel territorio di Canobbio. Poco dopo la mezzanotte un automobilista che stava percorrendo via Tesserete nell’affrontare una curva a sinistra ha perso il controllo della vettura, uscendo di strada e precipitando sul fondo di una scarpata, a circa 100 metri dalla strada soprastante.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano e della Polizia Ceresio Nord, i pompieri di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente a causa delle gravi ferite riportate.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada cantonale è stata chiusa al traffico e la circolazione è stata deviata.