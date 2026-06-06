Ztl a pagamento a Como. Rapinese: “Un ticket per i pochi che accederanno”

Ztl a pagamento a Como. L’amministrazione comunale è pronta ad introdurre un ticket per accedere alla zona a traffico limitato del capoluogo lariano. La misura dovrebbe far parte del nuovo regolamento, più restrittivo, previsto da Palazzo Cernezzi per disciplinare le vie del centro e della città murata.

La rivoluzione della Ztl in realtà è stata annunciata più volte come imminente dal sindaco Alessandro Rapinese, che già oltre un anno fa aveva parlato dell’avvio entro poche settimane del nuovo regolamento. Ora, il primo cittadino è tornato sul tema. “L’ufficio mobilità del Comune purtroppo ha avuto numerose vicissitudini e difficoltà che hanno rallentato i provvedimenti – ha detto in diretta su Etv – Ora però siamo in dirittura d’arrivo e sto aspettando la consegna del Piano urbano della mobilità sostenibile e del piano urbano del traffico, con i quali introdurremo le novità”.

Pagamento della Ztl e sconti per i parcheggi dei residenti tra le novità previste. “Fanno parte della stessa delibera – ha detto Rapinese – Ho detto che introdurrò lo sconto sulla sosta per i comaschi e voglio farlo, così come voglio attuare la rivoluzione della Zona a traffico limitato. In questa riforma sarà introdotto un sistema di pagamento per le poche categorie che ancora potranno accedere con le nuove norme”.

Ancora nessuna certezza sui tempi di entrata in vigore del nuovo piano. “I soldi sono già stanziati dal gennaio scorso – ha detto Rapinese – Porteremo avanti le pratiche nel più breve tempo possibile”.