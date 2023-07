Lungolago di Como, pronta entro luglio la nuova biglietteria. Sono in corso i lavori per preparare il trasloco dai vecchi sportelli a quelli nuovi. Si attende soltanto il via libera di regione Lombardia poi la nuova struttura potrà essere utilizzata.

Procedono anche i lavori in piazza Cavour, di competenza regionale, che dovrebbero terminare entro il mese di dicembre. Il Comune di Como lavora agli arredi della nuova passeggiata lungolago. Sempre entro la fine del mese l’amministrazione completerà la parte relativa al verde, quindi alberi, piante e fiori dentro le aiuole. Sono stati consegnati in questi giorni i corrimano che illumineranno le fioriere con un luci a led.

A breve inoltre dovrebbero terminare i lavori per la posa di nuove piante sul lato della ciclabile e nell’aiuola a forma circolare vicino a piazza Matteotti, la più grande. Per questa fioriera sono anche previste delle sedute che saranno realizzate con pietre di provenienza locale. Terminati invece gli interventi nella pavimentazione del primo tratto di lungolago, quello che ricopre la darsena. Visibili le sagome stilizzate di pesci che riflettono al sole e che richiamano il filo conduttore del progetto degli arredi urbani della passeggiata, ossia il trattato “Naturalis Historia” di Plinio il Vecchio.

Al momento però chi ha difficoltà motorie o per le famiglie con carrozzine e passeggini – quindi quanti devono evitare i gradini – in attesa della realizzazione del piccolo ponte, potranno transitare lungo la pista ciclopedonale.

Infine per quanto riguarda ancora gli arredi si dovrà attendere almeno il termine dell’estate per vedere le panchine del prototipo di Ico Parisi. Le sedute – realizzate in ferro e legno – saranno disposte lungo la nuova passeggiata.