Inquinamento a Como, sono allarmanti i dati che arrivano dal monitoraggio di Legambiente. Il biossido di azoto, sostanza tossica che proviene principalmente dalle emissioni del traffico, costituisce un serio pericolo per la salute di adulti e bambini.

“La sostanza agisce direttamente sull’apparato respiratorio irritandolo e compromettendolo in taluni casi anche in maniera importante”, spiega Mario Guidotti, medico e neurologo comasco. “Soprattutto quanti sono già affetti da problemi respiratori possono vederli compromessi notevolmente – aggiunge sottolineando inoltre un altro aspetto– Negli ultimi dieci anni abbiamo notato un sovraccarico dei pronto soccorso durante questo periodo dell’anno – quindi in piena stagione estiva – dovuto proprio al riacutizzarsi di malattie respiratorie, spesso nei pazienti fragili”.

“L’inquinamento – sottolinea ancora Guidotti – nelle persone già affette da problemi respiratori può portare anche all’insufficienza respiratoria, ictus e infarti nel peggiore dei casi”.

Tra i punti maggiormente inquinati a Como via Varesina. Nella zona sono presenti numerose attività commerciali e scuole. “Con l’arrivo della bella stagione i bambini trascorrono molto tempo all’aria aperta – aggiunge Guidotti – In realtà è un boomerang per gli stessi. Purtroppo con queste concentrazioni i bambini andrebbero portati in aree lontane dalle zone maggiormente inquinate, soprattutto quelli allergici o asmatici”.