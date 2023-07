Rissa tra tifosi del Como e della squadra del Gillingham fuori dallo stadio Sinigaglia: due sostenitori della formazione lariana sono stati identificati e denunciati.

I fatti sono accaduti nella serata dell’11 luglio, mentre a poca a distanza a Villa Olmo, era in corso la presentazione della nuova stagione di serie B. Il match era invece programmato per le 13 del giorno successivo.

Gli scontri nei pressi dell’hangar. Su quanto avvenuto, le indagini degli agenti della polizia di stato, che si è avvalsa della visione dei video effettuati con i telefoni cellulari da parte di alcuni presenti e delle telecamere di videosorveglianza della zona.

I tifosi della squadra di casa – spiega la questura – all’arrivo in forze, entro pochi istanti, delle pattuglie della polizia, si sono sparpagliati immediatamente, fuggendo in direzioni diverse. Gli agenti sono riusciti comunque a bloccare due dei comaschi che avevano partecipato alla rissa. Nella colluttazione è stato colpito alla testa, mentre tentava di allontanarsi e volgeva quindi le spalle al suo aggressore, un 55enne inglese, rimasto a terra dolorante e per il quale è stato necessario l’intervento di un’autoambulanza. L’uomo, un turista che si trovava in Italia in vacanza con il figlio, è stato quindi trasportato all’ospedale Sant’Anna ed è stato successivamente dimesso, con una prognosi di 5 giorni dovuta a policontusioni.

Dalle descrizioni fornite e dalle testimonianze raccolte, oltre al riconoscimento da parte del figlio della vittima, eseguito tramite un album fotografico, i due sostenitori lariani fermati dagli agenti sono stati identificati e denunciati per il reato di rissa. Sono in corso ulteriori accertamenti per giungere all’identificazione degli altri tifosi che hanno partecipato alla rissa.