Gli eventi del weekend del Festival TICINO MUSICA.

Sabato 22 luglio

Domani la giornata del Festival Ticino Musica si aprirà alle ore 10.00 con una passeggiata storica e musicale nel borgo-gioiello di Morcote, dove sulla musica eseguita dal Quintetto Fedro sarà possibile scoprire o ri-scoprire questo luogo magico immersi nell’atmosfera creata dai suoni e dalle melodie di Mahler, Verdi, Dvořák e Rimsky-Korsakov. Ingresso libero

Alle 10.30, nell’Aula magna del Conservatorio, prende il via l’openclass di clavicembalo, con Stefano Molardi e i giovani maestri del suo corso di alto perfezionamento in organo e tastiere antiche. L’openclass, ad ingresso libero, si svolgerà dalle 10.30 alle 12.30 ed in seguito dalle 14.30 alle 17.30, con recital serale, nello stesso luogo e sempre ad ingresso libero, alle ore 21.00. In programma, musiche di Bach, Händel, Couperin, Rameau, Forqueray.

Per chi volesse ascoltare un concerto all’aperto, l’appuntamento è il concerto dell’Ensemble Iyoko in programma alle 20.30 in Piazza Valécc ad Arogno. L’Ensemble Iyoko eseguirà in questa occasione musiche di origine latinoamericana. Ingresso libero.

Domenica 23 luglio

Domenica 23 luglio Ticino Musica sbarca nel vicino Cantone dei Grigioni italiani: dalle ore 10.30 alle ore 12.30 avrà infatti luogo, nella Chiesa di San Martino di Soazza, borgo-gioiello della Val Mesolcina, un’openclass di organo con il M° Stefano Molardi e i giovani maestri del suo corso di alto perfezionamento. Un’occasione per seguire da vicino le lezioni che precedono il concerto e per scoprire i segreti dell’organo Vedani, già reso famoso dal noto organista Hannes Mayer.

Dalle 14.30 alle 16.30, spostandosi nel vicino Ospizio settecentesco, sarà possibile assistere ad un’openclass – sempre con il M° Molardi e i suoi “discepoli” – dedicata ad un particolare strumento a tastiera, l’Hammerklavier, antenato del pianoforte reso celebre dall’omonima Sonata che Ludwig van Beethoven gli dedicò. Una volta conclusa l’openclass, alle ore 17.30 Stefano Molardi e i giovani maestri si esibiranno in un concerto di Hammerklavier con musiche di Carl Philipp Emmanuel Bach e Wolfgang Amadeus Mozart, mentre, rimanendo a Soazza e tornando nella Chiesa di San Martino, alle ore 20.30 si terrà il concerto d’organo – con musiche di Bach, Muffat e Händel – che chiuderà non solo la giornata di studi, ma l’intero ciclo delle openclass di Ticino Musica 2023. Tutti gli eventi in programma a Soazza sono ad ingresso libero.

Ma sono numerosi ancora gli eventi in programma. Per informazioni dettagliate e prenotazioni: email info@ticinomusica.com – tel. +41 91 980 09 72 – web www.ticinomusica.com.