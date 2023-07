“La situazione in consiglio comunale è diventata insostenibile per i toni che il sindaco utilizza quando viene criticato; utilizza parole inaccettabili e prive di civile rispetto, con riferimenti alla vita privata e alle qualità delle persone”. Così si è espresso il capogruppo di Svolta Civica Vittorio Nessi dopo l’ultimo consiglio comunale, durante il quale anche altri consiglieri hanno sottolineato il poco rispetto per le loro persone da parte del sindaco Rapinese.

Nessi ha denunciato anche il mancato intervento del presidente del consiglio, che non avrebbe quindi svolto il ruolo di garanzia che il regolamento gli attribuisce e non avrebbe posto un limite ai toni da lui considerati offensivi e di derisione utilizzati dal sindaco.

Il consigliere si è poi detto amareggiato per il silenzio della maggioranza su quanto avvenuto e ha chiesto che il presidente del consiglio comunale faccia rispettare le regole di comportamento dell’assemblea.

In attesa che ciò accada, Nessi ha annunciato la sua ferma intenzione di portare avanti il suo impegno in consiglio, ma che si allontanerà immediatamente dall’aula appena termineranno i lavori per non subire attacchi alla persona o provocatori al fine di tutelare la sua onorabilità e quella dei consiglieri di minoranza.