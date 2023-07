Medaglia d’argento ai Mondiali di scherma di Milano per Arianna Errigo. L’atleta cresciuta nella Comense, diventata mamma di due gemelli da meno di cinque mesi, si è arresa solo alla connazionale Alice Volpi, che in finale l’ha battuta per 15-10.

L’atleta tesserata per i carabinieri ha dominato i primi turni con facilità prima di ritrovarsi agli ottavi davanti alla francese Ysaora Thibus, sconfitta 15-10. Ai quarti un perentorio 15-2 maturato in meno di 2 minuti alla rumena Calegareaunu, poi i due derby: quello vinto in semifinale per 15-10 contro Martina Favaretto e quello perso in finale con lo stesso punteggio contro Alice Volpi.

“Stefano Cerioni ha puntato su di me, ho tolto il posto a un’atleta che ha fatto una stagione incredibile e quindi dovevo dimostrare di meritarlo – ha detto l’atleta a fine gara – Sono felice, i miei figli sono la cosa che abbiamo più voluto al mondo, sono felice di condividere la mia passione con loro. Alice ha fatto una gara incredibile e si è meritata questa medaglia d’oro. Questa medaglia rappresenta una missione impossibile, tanti medici mi hanno detto che sarebbe stato impossibile perché la ripresa dopo un parto cesareo gemellare è difficile”.