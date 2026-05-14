De Raffaele lascia Cantù. Allievi: “Comprendiamo la sua decisione”

Walter De Raffaele lascia Cantù. Si parla di un consistente ingaggio da parte di una realtà estera. Il presidente della Pallacanestro Cantù, Roberto Allievi, ringrazia per l’apporto dato e comprende la decisione. “Nelle ultime settimane – commenta il presidente – il club ha iniziato a programmare la stagione 2026-2027 con l’obiettivo di compiere un ulteriore miglioramento sportivo, lavorando anche a una proposta volta a favorire la permanenza del coach. Comprendiamo, tuttavia, la decisione di cogliere un’opportunità importante. Desideriamo, dunque, ringraziare sentitamente De Raffaele per aver raggiunto l’obiettivo prefissato, guidando la squadra alla salvezza. A lui vanno i nostri più sinceri auguri per il prosieguo della carriera.”