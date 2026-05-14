Grande Davide Ballerini: il canturino vince la tappa di Napoli al Giro d’Italia

Il canturino Davide Ballerini ha conquistato la tappa di Napoli al Giro d’Italia. Prima vittoria di un corridore italiano alla “Corsa rosa” 2026. Un finale in condizioni difficili nel capoluogo campano, con pioggia copiosa e una caduta nell’ultima curva. Ballerini ha avuto il merito di rimanere davanti e poi si è lanciato verso il traguardo, spinto dalle indicazioni della sua ammiraglia. A capo della Xds Astana c’è tra l’altro un volto noto agli appassionati lariani, Dario Cataldo, vincitore della tappa di Como al Giro d’Italia del 2019.

Lo stesso Ballerini – classe 1994 – pochi giorni fa aveva conquistato una tappa al Giro di Turchia(QUI l’articolo) e aveva fatto capire di essere in buone condizioni di forma.

“Pensavo di poter vincere una tappa del Giro, ma certamente non questa e non in questo modo. Oggi il nostro velocista era Matteo Malucelli, ma quando abbiamo affrontato l’ultima curva ho visto due corridori cadere. Mi hanno detto di provarci. Speravo che il traguardo arrivasse in fretta, ma era ancora piuttosto lontano ed ero al limite. Fortunatamente ce l’ho fatta. Finalmente ho vinto una tappa del Giro d’Italia! È molto importante perché lavoriamo tantissimo per questo e ci sono sempre dei problemi, ma il giorno in cui non te lo aspetti arriva, ed è bellissimo. Sicuramente ha contato anche la mia esperienza, ormai non sono più giovanissimo”.



La tappa era scattata da Paestum, l’arrivo dopo 142 chilometri.

ORDINE D’ARRIVO

1 – Davide Ballerini (XDS Astana Team) – 141 km in 3h19’30”, media di 42.406 km/h

2 – Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) s.t.

3 – Paul Magnier (Soudal Quick-Step) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Afonso Eulalio (Bahrain Victorious)

2 – Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG) a 2’51”

3 – Christian Scaroni (XDS Astana Team) a 3’34”