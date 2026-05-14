De Raffaele ai saluti: “Manterrò sempre per Cantù un affetto speciale”

Walter De Raffaele dà l’addio a Cantù. Per il tecnico toscano, da quanto trapelato, si profila una esperienza all’estero con un ingaggio irrinunciabile. “È stata una bella esperienza – commenta l’ormai ex allenatore della squadra brianzola – non priva di difficoltà, ma che ci ha visto raggiungere il traguardo non scontato della salvezza. Sono stati mesi intensi in cui si è creato un legame speciale con il club, la squadra e i tifosi. Voglio ringraziare il presidente Allievi, il dottor Mauri, Sandro Santoro, a cui resto legato da sincera amicizia, tutto il mio staff e i collaboratori per avermi fatto sentire subito a mio agio. Un ringraziamento particolare ai tifosi e agli Eagles. Manterrò per Cantù sempre un affetto speciale”.