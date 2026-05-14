La Navigazione Laghi ha organizzato un servizio di bus navetta gratuito per il collegamento Menaggio-Cadenabbia e viceversa dopo aver annunciato, nei giorni scorsi, lo slittamento al 1° luglio della riapertura del pontile traghetto di Cadenabbia interessato dai lavori di riqualificazione.
A partire da domani e fino al 30 giugno sono previste corse giornaliere, ogni 30 minuti circa, tra lo scalo di Menaggio e quello di Cadenabbia attraverso un servizio bus dedicato dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.
“Monitoriamo costantemente i flussi passeggeri – spiega il direttore di esercizio della Navigazione Laghi, Giuseppe Mafale – e in considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva e del relativo aumento di turisti, abbiamo ritenuto di istituire questo bus navetta per una maggiore fruibilità del servizio di navigazione di linea su entrambe le direttrici”.
Cadenabbia, la Navigazione annuncia un servizio di bus navetta gratuito per la chiusura del pontile
La Navigazione Laghi ha organizzato un servizio di bus navetta gratuito per il collegamento Menaggio-Cadenabbia e viceversa dopo aver annunciato, nei giorni scorsi, lo slittamento al 1° luglio della riapertura del pontile traghetto di Cadenabbia interessato dai lavori di riqualificazione.