Cadenabbia, la Navigazione annuncia un servizio di bus navetta gratuito per la chiusura del pontile

La Navigazione Laghi ha organizzato un servizio di bus navetta gratuito per il collegamento Menaggio-Cadenabbia e viceversa dopo aver annunciato, nei giorni scorsi, lo slittamento al 1° luglio della riapertura del pontile traghetto di Cadenabbia interessato dai lavori di riqualificazione.

A partire da domani e fino al 30 giugno sono previste corse giornaliere, ogni 30 minuti circa, tra lo scalo di Menaggio e quello di Cadenabbia attraverso un servizio bus dedicato dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

“Monitoriamo costantemente i flussi passeggeri – spiega il direttore di esercizio della Navigazione Laghi, Giuseppe Mafale – e in considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva e del relativo aumento di turisti, abbiamo ritenuto di istituire questo bus navetta per una maggiore fruibilità del servizio di navigazione di linea su entrambe le direttrici”.