Lungolago di Como di nuovo allagato: auto deviate sulla seconda corsia, inevitabili i disagi

Lungolago di Como di nuovo allagato. Ancora disagi su Lungo Lario Trieste a causa degli intensi acquazzoni delle scorse ore e le previsioni meteo avverse non lasciano ben sperare. Nel tratto di strada che costeggia la passeggiata, esattamente di fronte a piazza Cavour, l’acqua ha invaso parte della carreggiata, che è stata già adeguatamente delimitata. I mezzi in transito devono quindi spostarsi nella corsia accanto.

La deviazione prevista su Lungo Lario Trieste, di fronte a piazza Cavour

Il tratto allagato è circoscritto ai due attraversamenti pedonali che collegano il lungolago alla piazza, ma non mancano i disagi per i pedoni – costretti a bagnarsi per attraversare la strada – e per gli automobilisti, con inevitabili rallentamenti, segnalati soprattutto negli orari di punta.

I disagi per i pedoni

Dopo il maltempo della scorsa settimana, lo ricordiamo, si era formata una grossa voragine nell’asfalto. Martedì, con il sopralluogo del Comune e dei tecnici di Regione Lombardia, era stato individuato il danno, la buca era stata coperta e, dopo qualche ora, la circolazione era tornata alla normalità.

Le paratie funzionano, quindi le pozze d’acqua sulla prima corsia del lungolago potrebbero essere soltanto temporanee, legate alle forti piogge che si sono abbattute sulla città in poche ore. Anche per la giornata di venerdì sono attesi temporali e non sono da escludere quindi ulteriori disagi sul lungolago.