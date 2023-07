Tadej Pogacar ha annunciato la cancellazione di tutti gli impegni post Tour de France per potersi preparare adeguatamente per i Mondiali di Glasgow. Contrariamente a quanto era stato annunciato negli scorsi giorni, il campione sloveno domenica non sarà in gara a Lugano.

Il confermatissimo Peter Sagan diventa il favorito d’obbligo edizione di Axion Lugano Summer Ride, la gara in programma domenica sul lungolago della città ticinese. I professionisti che si affronteranno dalle 20 sono comunque corridori che non renderanno la vita facile all’asso slovacco. A partire dall’australiano Simon Clarke, 2° lo scorso anno, e dai numerosi italiani: Alberto Dainese, Luca Mozzato, Stefano Oldani, Dario Cataldo, e Lorenzo Fortunato.

Gli appassionati comaschi, in particolare, seguiranno con simpatia Dario Cataldo (vincitore sul lungolario della tappa del Giro d’Italia 2019) e Lorenzo Fortunato, bolognese di origine, che da anni si è trasferito nell’erbese.

Felice dell’esperienza vissuta a Lugano nel 2022 si rimette in gioco anche il danese Mikkel Honoré. Tutti dovranno prestare attenzione anche alle ambizioni dei due giovani svizzeri della Tudor, la squadra del patron Fabian Cancellara: Elia Blum, fresco campione nazionale Under 23 e Robin Donzé faranno di tutto per mettersi in luce.

La giornata del 30 luglio sarà tutta consacrata al ciclismo. La competizione dei Professionisti scatterà alle 20. A partire dal primo pomeriggio si affronteranno invece gli scolari, dalla Categoria Under 9 a Under 15. Alle 16.45 andrà in scena la corsa Fun, alla quale hanno aderito anche parecchi ex professionisti. Alle 18.15 toccherà alle donne Élite, Under 23 e Master.